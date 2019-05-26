البرلمان الإيراني يعيد انتخاب لاريجاني رئيسا لولاية جديدة

وتنافس على منصب رئاسة مجلس الشورى كل من لاريجاني، ومحمد رضا عارف، ومحمد جواد ابطحي. وحصل لاريجاني على 155 صوتا من إجمالي الأصوات البالغ 279، فيما حصل عارف على 105 أصوات ولم يحصل ابطحي على سوى 5 أصوات.



ويرأس لاريجاني البرلمان الإيراني منذ 2008.

ويرأس لاريجاني البرلمان الإيراني منذ 2008.

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