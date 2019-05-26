وأوضحت الإدارة أن تلك الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية دخول وخروج المصلين والمعتمرين وتنظيم الحشود وتخفيف الازدحام على الأبواب الرئيسية للمسجد الحرام.
وأضافت أنها تعمل على تقديم أفضل وأرقى الخدمات، ليتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة.
ووظفت الإدارة أكثر من 825 موظفا يعملون على تلك الأبواب على مدار الساعة؛ لتسهيل الدخول والخروج، ومنع إدخال الأطعمة والمشروبات والمفروشات والحقائب الكبيرة.
وخصصت الإدارة 35 بابا لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مداخل خاصة لجسور المسجد، في ظل التواجد الكثيف في المسجد خلال الليالي العشر الأخيرة من رمضان.
وتفيد تقديرات رسمية بأن المملكة تستقبل نحو 45 مليونا من الزوار والمعتمرين خلال رمضان المبارك .
كانت هذه تفاصيل خبر 'الليالي العشر'.. فتح 74 باباً إضافياً للمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.