الان تتابع حملة حوثية في اليمن لجمع التبرعات لحزب الله اللبناني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:
افتتحت إذاعة محلية موالية للحوثيين حملة تبرعات لدعم حزب الله بالأموال، وفق ما نقل موقع عدن تايم اليمني اليوم الأحد.
ونقل الموقع أن إذاعة “سام إف. إم”، التي يديرها عضو الهيئة الإعلامية للحوثيين حمود شرف الدين حملة بعنوان “من يمن الأيام لمقاومة لبنان”.
واعتبرت الإذاعة أن الحملة تأتي في إطار “مبادلة الوفاء بالوفاء” بين الحوثيين وحزب الله اللبناني.
وبدأت حملة الإذاعة منذ يومين، مصحوبةً بمقاطع من خطب حسن نصر الله، وأخرى لعبدالملك الحوثي يشيد فيها بمواقف حسن نصر الله وميليشيات حزب الله المساندة لميليشيات الحوثي.
واللافت في الحملة الحوثية لدعم حزب الله بالأموال، تزامنها مع تجاهل الميليشيا الأوضاع المعيشية الصعبة لليمنيين في مناطق سيطرتها، بعد وقف مرتباتهم منذ أكثر من عامين.
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