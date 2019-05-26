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اعداد محمد بشاري
في مثل هذا اليوم السادس والعشرين من مايو،وقعت أحداث هامة حول العالم سواء كانت سياسية أو مناخية او رياضية نستعرض أهمها في التالي:
عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية
في مثل هذا اليوم 26 مايو 1979، رفع العلم المصرى على مدينة العريش، إيذانا بعودة المدينة السيناوية إلى أحضان الوطن وعودة السيادة المصرية عليها، بعد توقيع اتفاقية السلام "كامب ديفيد"."العريش" تلك المدينة الساحرة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وأحد الشواهد على بطولات القوات المسلحة المصرية على مر العصور، فى الدفاع عن أرض الوطن، وإزاحة أى عدوان على البلاد.
موجة حر في الهند تقتل على الأقل 2500 شخص
في مثل هذا اليوم26 مايو 2015، تسببت موجة حر شديد بالهند في مقتل 2500 شخص على الأقل، بحسب ما ذكره مسؤولون وأطباء.وعادة ما ترتفع درجة الحرارة في الهند في هذا الوقت من العام، لكن مسؤولين قالوا وقتها إن هذه الموجة كانت غير مسبوقة،حيث وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 48 درجة مئوية.
تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي
في مثل هذا اليوم 26 مايو 2018، توِّج ريال مدريد الإسباني بلقبه الثالث عشر لدوري أبطال أوروبا والثالث على التوالي بفوزه على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف لواحد.
دخل ليفربول المباراة بتشكيلة ضمت كلا من: كاريوس , الكسندر أرنولد، لوفرين، فان ديك، روبيرتسون، جوليان هندرسون، جيمس ميلنر، فينالدوم، محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو.بينما ضمت تشكيلة ريال مدريد: كيلور نافاس، داني كارفخال، سيرخيو راموس، رافايل فاران، مارسيلو، كروس، مودريتش، إيسكو، رونالدو، كريم بنزيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر 26 مايو...عودة سيادة مصر على العريش ومقتل 2500 شخص في الهند بسبب موجة حر وتتويج ريـال مدريد بلقب أبطال أوروبا على حساب ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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