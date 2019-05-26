أ ف ب: يدء التصويت للانتخابات الأوروبية في فرنسا وألمانيا

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن "فتح مراكز التصويت في فرنسا وألمانيا للانتخابات الأوروبية".
ويصوّت في المجمل ناخبو 21 دولة من أصل 28 أعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد، اليوم الأخير من عملية الاقتراع التي بدأت الخميس في بريطانيا وهولندا.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش في اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص لهذه الانتخابات التي تحصل في 21 دولة أوروبية اليوم، وحصل الاقتراع في الدول السبع الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدءا من 23 أيار.
وعلى المستوى الأوروبي، ترجح استطلاعات الرأي أن تحقق كل القوى المشككة في الوحدة الأوروبية والشعبوية والقومية تقدماً كبيراً داخل البرلمان الأوروبي، حيث يشغل 751 نائباً مقاعدهم لخمس سنوات، ويلعبون دوراً حاسماً في صياغة القوانين الأوروبية.
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