رئيس الوزراء الفلسطيني:سنعيد النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن "السلطة الفلسطينية ستعيد النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة بينها وبين إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الاستمرار في الاعتراف بإسرائيل بينما هي لا تعترف بفلسطين".
وفي كلمته في افطار أهالي الشهداء والأسرى، الذي أقامه اقليم شمال الخليل، لفتاشتية الى أن "إسرائيل تشن علينا حرب حول الرواية، تريد أن تزور روايتنا حول الاقصى، والرواية المسيحية حول الكنيسة، لتطغى الرواية اليهودية، فمهما عملت لن تزور التاريخ لأن جذورنا ضاربة في هذه الأرض"، مبينا "أننااليوم نرسم ملامح مرحلة جديدة أهم هذه الملامح تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه".
وشدد على "أننا سنعمل في الحكومة التي هي أحد أوتاد تعزيز شرعية الرئيس محمود عباس، على تعزيز صمود المواطنين وإنهاء الانقسام ووحدة الشعب الفلسطيني بالجغرافيا والديمغرافية والمؤسسات، ونريد خلق تنمية اقتصادية متوازنة بين محافظات الوطن"، داعيا الفلسطينيين في الشتات القدوم إلى بلادهم والاستثمار فيها، مشددا على أن الحكومة ستقدم لهم التسهيلات.
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