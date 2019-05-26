روحاني يقترح إجراء استفتاء شعبي في إيران حول البرنامج النووي لبلاده

اقترح الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ في كلمة له اجراء استفتاء شعبي في ايران حول البرنامج النووي لبلاده، مؤكدا في نفس الوقت أن "ايران ستكون هي المنتصرة بالتاكيد في ساحة المواجهة مع اميركا، في ظل وحدة الفكر والثقة في الداخل واللتين تعدان من ضرورات هذا الانتصار".

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