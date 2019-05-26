عبدالله: نحن لا نعتقد أن النظام الطائفي يبني وطنا

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "اذا كان البعض يعتبر أن دستور ​الطائف​ لم يعد مقبولا ويجب تعديله، فليعلن ذالك صراحة، لأن الممارسة السياسية خارج ضوابط هذا ​الدستور​، تطرح تساؤلات كبيرة على من يتجاوز وعلى من يتنازل"، مشددا على أن "البلد لا يحتمل في هذه الظروف هذا الترف السياسي"، مذكرا "أننا أساسا نحن لا نعتقد أن النظام الطائفي يبني وطنا".

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