رولا الطبش: الموازنة ستحال إلى المجلس النيابي وبعدها سينطلق قطار العمل

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش جاروجي في كلمة لها خلال مشاركتها في مأدبة إفطار القرية الرمضانية في بيروت أن "الموازنة ستحال إلى المجلس النيابي لإقرارها، وبعدها سينطلق قطار العمل لتطبيق مؤتمر سيدر الذي سيقدم فرص عمل واستثمارات ليستفيد منها الكل".
ورأت الطبش أن "الشعب اللبناني تعب وأهل بيروت تحديداً تعبوا، ولكن علينا أن نصبر كلنا ونعطي ثقتنا لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي همه الأول والأخير هو الوطن".
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