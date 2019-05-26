رولا الطبش: الموازنة ستحال إلى المجلس النيابي وبعدها سينطلق قطار العمل

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ جاروجي في كلمة لها خلال مشاركتها في مأدبة إفطار القرية الرمضانية في ​بيروت​ أن "​الموازنة​ ستحال إلى ​المجلس النيابي​ لإقرارها، وبعدها سينطلق قطار العمل لتطبيق ​مؤتمر سيدر​ الذي سيقدم فرص عمل واستثمارات ليستفيد منها الكل".

ورأت الطبش أن "​الشعب اللبناني​ تعب وأهل بيروت تحديداً تعبوا، ولكن علينا أن نصبر كلنا ونعطي ثقتنا لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الذي همه الأول والأخير هو الوطن".