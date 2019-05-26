أفيوني: الموازنة عادلة ولم تمس برواتب القطاع العام أو سلسلة الرتب

لفت وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، الى أن الإنطباع الذي لدي من قبل الألإرقاء في ​الحكومة​ وكافة الأحاديث الوزارية أن هناك تصميما لدي الجميع لإعطاء إشارة واضحة وإيجابية وتحقيقها"، مؤكدا أن "هناك وعي أن ​العجز​ مشكلة وعبء على كل مواطن، وعبء على ​الإقتصاد​".

وأوضح أفيوني في حديث تلفزيوني "أننا لا نعالج العجز فقط، بل هذه المعالجة هي الطريقة الأساسية لتحسين الإقتصاد وتحريك العجلة الإقتصادية"، مبينا أنه "حتى نخفف المصاريف ونزيد الواردات هناك خيارات كان يجب أن نقوم بها، ولكن أولويتنا أنه في ظل الوضع المعيشي الصعب، يجب أن نتجنب المس بذوي الدخل المحدود والفقراء".

وأشار الى أن "هناك تدابير تم إتخاذها ستؤثر على البعض، ولكن في المجمل ​الموازنة​ عادلة"، مضيفا: "نحن بوضع إقتصادي صعب وهناك قلق من معاناة أكبر، والخيارات يجب أن تحمي الفقراء قدر المستطاع ولكن بصورة عامة هناك توجه لعدم المساس بالطبقات الفقيرة".

وأكد أفيوني أن "الموازنة لم تمس برواتب ​القطاع العام​ أو ​سلسلة الرتب والرواتب​"، لافتا الى أن "القلق كان كبيرا لدى الرأي العام، والتحركات التي حصلت كانت إستباقية غير مبينة على قرارات أخذناها".

وشدد على أن "الموازنة فيها بنود اصلاحية كثيرة، ولكن المسألة مسألة توقيت ودراسة ويجب أن لا يتم إتخاذ تدابير غير مدروسة لأنه سيكون لديها إنعكاسات سلبية"، مشيرا الى أن "الموازنة هي أول مرحلة بمسار الإصلاح، ويجب أن يتبعها إطلاق ورشة إصلاح إقتصادية وجذرية وبنيوية للتركيز على القطاعات الإنتاجية والإنتاج المحلي".