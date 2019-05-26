ياسين جابر: الموازنة ضرورية ولكن بحد ذاتها غير كافية

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ في حديث اذاعي الى أن "القيادات السياسية اللبنانية يجب أن تراجع نفسها فيما يتعلق بمستقبل البلاد"، مشيرا الى أن "لا أخذ يأخذ بعين الاعتبار القانون، و​مجلس النواب​ لديه سلطة رقابية ولكن عندما يتم تعطيله لا يعود يلعب دوره".

وشدد على أن "​الموازنة​ ضرورية ولكن بحد ذاته غير كافية"، لافتا الى أن "الطريقة التي تم العمل عليها في الموازنة حسابية في عدة مجالات منها مثلاً ​الضمان الاجتماعي​"، مشيرا الى أن "الدولة عليها أن تساهم بنسبة 25% من أموال الضمان وهي لا تفعل ذلك، واليوم أنا لا أدرك كيف سيستمر هذا القطاع"، معتبرا أن "الموازنة تقشفية ولكن لا تكفي لتكون اصلاحية".

ولفت الى أنه "وبعد انتهاء العقد العادي لمجلس النواب يفترض فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من اجل الانتهاء من الموازنة واقرارها"، مشيرا الى أنه "وفي نهاية المطاف لا نرى ومع كل الممارسات أن هناك رغبة في تغيير ذهنية العمل"، مضيفا: "البلد لا يحتاج الى زيادة ضريبة ألف ليرة على النرجيلة ووضع ضريبة على السائح ورفع سعر قيمة تذكرة السفر انما يحتاج الى تطبيق القوانين وإعادة هيكلة القطاعات وهناك عدد من اقتراحات القوانين التي تم التقدم بها".