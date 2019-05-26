الطقس اليوم قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ ان "طقسا مستقرّا يسيطر|؟ على الحوض الشرقي للمتوسط. ​الطقس​ المتوقع في لبنان: الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ . الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في معظم المناطق. الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة .

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