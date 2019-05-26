4 إصابات في جريمتي إطلاق نار بعكا وعارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (50 عاما) وابنته (18 عاما) بجروح وصفت بأنها طفيفة في قرية عارة، إثر تعرضهما لإطلاق نار فجر اليوم، الأحد. وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين، وتم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
وفي مدينة عكا، أصيب شخص (53 عاما) وشاب (27 عاما) بجروح وصفت بأنهما متوسطة بعد تعرضهما لإطلاق نار، وجرى نقلهما إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا بعد تلقيهما العلاجات الأولية من الطواقم الطبية في مسرح الجريمة.
وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الجريمتين، ولم تبلغ عن خلفيتهما واعتقال مشتبه بهم باقتراف الجريمتين.
وقُتل في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية الآن 24 شخصا بينهم 6 نساء وذلك في جرائم قتل مختلفة، آخرهم انتصار عيسوي (48 عاما) قتلت في جريمة إطلاق نار عندما كانت تحاول حماية ابنها خلال شجار بمدينة الرملة، الليلة الماضية، والشاب دانيال حلبي (18 عاما) من بلدة دالية الكرمل، في جريمة طعن خلال شجار، أمس السبت.
وتزامنت جرائم إطلاق النار والعنف هذه، مع خروج عدد من التظاهرات، أمس، ضمن فعاليات "يوم الغضب" الذي أعلنت عنها لجنة المتابعة ضد تواطؤ الشرطة في مكافحة العنف.
وخرجت التظاهرات في الناصرة والطيبة وأم الفحم وباقة الغربية وسخنين ورهط وطمرة وكفر ياسيف ونحف ومجد الكروم وجديدة المكر.
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