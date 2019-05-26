ريال مدريد يحدد 5 بدلاء لراموس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن كابتن ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، يفكر في الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن ريال مدريد يستعد لتأمين نفسه من رحيل راموس، حيث بدأ البحث عن مدافع جديد.

وأضاف الموقع أن الريال حدد بالفعل، قائمة تضم 5 بدائل محتملة لراموس، وهم: ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان، كاليدو كوليبالي نجم نابولي، ويأتي هذان على رأس القائمة، إلى جانب فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول، وماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، وخوسيه ماريا خيمينيز، لاعب أتلتيكو مدريد.

ووفقا لـ"كالتشيو ميركاتو" لا يمانع ريال مدريد في بيع راموس، والاستفادة منه ماليًا، بدلًا من الانتظار ورحيله في صيف 2020 مجانًا.

وارتبط اسم النجم الإسباني مؤخرًا بالانتقال ليوفنتوس الإيطالي، حيث طلب كريستيانو رونالدو من إدارة البيانكونيري التعاقد معه، بحسب تقارير صحفية.