سعفة "كان" الذهبيّة لفيلم "باراسايت" الكوريّ

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فيلم "باراسايت"، للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو، بجائزة السعفة الذهبية، في مهرجان "كان" السينمائي بدورته الـ72، أمس السبت، فيما حصل فيلم "صورة الفتاة على النار"، من إخراج الفرنسية سيلين سكيما، على جائزة أفضل سيناريو، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وذهبت الجائزة الكبرى لفيلم "أتلانتيك"، للمخرجة الفرنسية ماتي ديوب، وجائزة أفضل إخراج للمخرجين الفرنسيين الأخوين، جان بيار داردين، ولوك داردين، عن فيلمهما "أحمد الصغير".
وحصل فيلما "البؤساء" للسيناريست والممثل والمخرج الفرنسي، لادج لي، و"بوكارو" للمخرجين البرازيليين؛ كليبير ميندونزا فيلو، وجوليانو دورنيليس، على جائزة لجنة التحكيم.
وحصل الممثل الإسباني، أنطونيو بانديراس، على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "دواور إي غلوريا"، فيما حصلت الممثلة البريطانية إميلي بيتشام على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ليتل غو".
وفاز المخرج سيزار دياز من غواتيمالا على جائزة الكاميرا الذهبية عن فيلم "أمهاتنا".
كما حاز فيلم "لا بد أن تكون الجنة" للمخرج الفلسطيني، ابن الناصرة، إيليا سليمان، جائزتين؛ الأولى هي جائزة النقاد، والثانية هي جائزة الذكر الخاص.
ويُعد مهرجان "كان"، أهم المهرجانات السينيمائية في العالم، ويعود تأسيسه إلى عام 1946، ويقام في أيار/ مايو، من كل عام، بمدينة "كان" جنوبي فرنسا.
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