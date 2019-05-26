ماذا قال مدرب برشلونة بعد خسارة الكأس؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، استيائه من الخسارة أمام فالنسيا (1-2)، وفشله في التتويج بالثنائية المحلية بعد حصد لقب الدوري.

وذكر فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "رد فعل بارتوميو؟ لم أسمع أي شيء، إذا كان لديكم أي شيء أخبروني".

وأضاف "فالنسيا لعبوا الهجمات العكسية بشكل رائع وكانوا فعالين، ووصلنا بسهولة إلى منطقة الجزاء، لكننا افتقرنا إلى الشرارة لإنهاء الهجمات، وفي الشوط الثاني تغيرت الأمور".

وتابع فالفيردي "الأمر مختلف عما حدث في أنفيلد، والحقيقة أننا حسمنا لقب الليغا منذ شهر، وكان لدينا توقعات كبيرة لم ننجح في تحقيقها، والفوز بكل شيء كان هدفنا".

وزاد "عدم الدفع بمهاجم؟ لقد أشركت ألينيا في الدقائق الأخيرة، وهذا قراري كمدرب".

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وبسؤاله عن شعوره بالقوة للاستمرار، أجاب "المدربون مستعدون دائمًا لتغيير الأمور، وإذا أعطيتني الفرصة للاختيار بين الإقصاء من ربع النهائي أو النهائي سأختار النهائي، وإذا خيرتني بين الإقصاء من نصف النهائي لدوري الأبطال أو ربع النهائي سأختار نصف النهائي".

وأردف مدرب البلوغرانا "أشعر بأنني في حالة جيدة، فحين تفوز تكون أكثر سعادة، وتختلف المباراة عن مواجهة ليفربول قبل 15 يومًا، لكن الحقيقة أننا خسرنا مرة أخرى ولم نصدق التوقعات، فكرنا في الثلاثية وخسرنا أنفسنا في اللحظة الحاسمة، ولكن نحن هنا للفوز بالألقاب".

واستكمل "الآن لدينا شعور سيء، ولن نخدع أحد، حيث يجب علينا أن نتحمل الضغط، وفشلنا ليس بسبب مشكلة نفسية، حيث تحدثنا عن تحقيق الثلاثية العام الماضي".

وعن التشكيلة الأساسية التي دفع بها، أوضح فالفيردي "سيميدو كان بحالة جيدة، وكنت أعتقد أن كوتينيو قادر على اللعب، ودفعت به لأنه الأفضل، وأيضًا آرثر كان قادرًا على اللعب وشارك 60 دقيقة بشكل جيد".

واختتم "بقائي؟ أنا بخير، وأعرف أن الخسارة صعبة، وهذه المسؤولية صعبة ويجب تحملها".