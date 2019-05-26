أم الفحم: العثور على جثة الشاب ساهر أبو غزال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر صباح اليوم، الأحد، على جثة الشاب ساهر قاسم أبو غزال (23 عاما) في منطقة رأس الهيش بمدينة أم الفحم.
وكانت آثار الشاب قد فقدت يوم الثلاثاء الماضي، حيث ناشد العائلة وبلدية أم الفحم الأهالي بالمساعدة في أعمال البحث عن الشاب.
وذكرت بلدية أم الفحم، صباح اليوم، "ببالغ الأسى والأسف، نعلن لأهلنا الكرام عن العثور على جثة الشاب المفقود المرحوم بإذن الله، ساهر قاسم أبو غزال، صباح هذا اليوم، الأحد، في منطقة رأس الهيش".
وألغت البلدية التجمع في ساحة البلدية صباح، اليوم، الذي كانت قد أعلنت، أمس، الانطلاق في أعمال البحث عنه.
يذكر أن الشرطة لم تكشف عن ملابسات العثور على الشاب لغاية الآن.
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