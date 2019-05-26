6 دول تشارك باليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، في ست من الدول الـ21 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تجري فيها انتخابات البرلمان الأوروبي، لاقتراع يتوقع أن تحقق فيه الأحزاب المشككة في جدوى الوحدة الأوروبية تقدما جديدا، حسب استطلاعات الرأي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عات الصباح في اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص لهذه الانتخابات التي تجري في 21 دولة أوروبية.

ودعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت لانتخاب 751 نائبا في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمس سنوات، يلعبون خلالها دورا حاسما في صياغة القوانين الأوروبية.

وجرى الاقتراع في الدول السبع الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدءا من 23 أيار/مايو.

وبعد تصويت البريطانيين والهولنديين الخميس، والتشيكيين الذين صوتوا على مدى يومين، والإيرلنديين الجمعة، جاء دور لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا التصويت أمس السبت.

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وتتسم انتخابات هذه المؤسسة الأوروبية التي لم تكف عن تعزيز صلاحياتها بمشاركة ضعيفة عادة بلغت 42,6 بالمئة في 2014.

وترجح استطلاعات الرأي أن تحقق كل القوى المشككة في الوحدة الأوروبية والشعبوية والقومية على المستوى الأوروبي بشكل عام، تقدما كبيرا داخل البرلمان الأوروبي.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة في معرفة حجم تقدم الأحزاب الشعبوية واليمينية، وانعكاسات ذلك على التوازنات في البرلمان الأوروبي، وتوزيع المناصب الرئيسية في أعلى هرم مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وذكر الناطق باسم البرلمان الأوروبي أنه لا يمكن لأي شخص أن يصبح رئيسا للمفوضية الأوروبية بدون الحصول على دعم 376 نائبا على الأقل من أصل 751 نائبا أوروبيا.