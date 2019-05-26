زعم المحلل والاكاديمي الاسرائيلي ايدي كوهين ان السلاح الجوي لبلاده قصف نقاطا للحشد الشعبي في العراق بمحافظة الانبار وعلى الحدود مع سوريا. وقال كوهين وهو مقرب من دوائر صنع القرار باسرائيل في تغريدة له اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "قصفنا نقاطا عسكرية للحشد في الأنبار وعلى حدود سوريا العام الماضي".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقرب من الحكومة الاسرائيلية: قصفنا نقاطا للحشد الشعبي بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.