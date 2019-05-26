قروض تصل الى 100 مليون دينار للجامعات والمدارس ورياض الأطفال الأهلية

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بغية تقديم الدعم للمدارس الأهلية ورياض الأطفال والمساهمة في تهيئة البيئة التربوية تقرر منح قروض تشغيلية لتطوير تلك المدارس".

واضاف ان "رياض الأطفال خصص لها مبلغ ٢٥ مليون دينار والمدارس الابتدائية منح لها ٥٠ مليون دينار والمدارس المتوسطة والثانوية منح لها ٧٥ مليون دينار"، مشيرا الى انه "تم منح الجامعات الأهلية 100 مليون دينار".



يذكر ان مصرف الرافدين باشر ومنذ عام 2016 بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين في ؤشتى المجالات وفق اليات وضوابط معينة.