الشرطة الهندية تتأهب لمواجهة 15 داعشيا قادمين من سريلانكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الهندية، السبت، حالة التأهب القصوى، في المناطق الساحلية قبالة ولاية كيرلا في أعقاب تقارير استخبارية تفيد بأن قوارب تقل 15 إرهابيا من داعش انطلقت من سريلانكا إلى جزر لكشديب.

وقال مصدر بالشرطة الهندية، في تصريحات صحفية، إن "هذه التنبيهات هي ممارسة معتادة، لكن لدينا هذه المرة معلومات محددة حول الرقم. لقد نبهنا مراكز الشرطة الساحلية وقادة الشرطة في المناطق الساحلية إلى أن تكون في حالة تأهب في حالة وجود أي رؤية للقوارب المشبوهة".

وقالت دائرة الشرطة الساحلية: "لقد كنا في حالة تأهب منذ وقوع الهجمات الإرهابية في سريلانكا، كما نبهنا على سفن الصيد وغيرها لتوخي الحذر من الأنشطة المشبوهة".

وكانت سريلانكا تعرضت لعدة هجمات إرهابية في عيد الفصح أسفرت عن 258 قتيلا و500 جريح الشهر الماضي.