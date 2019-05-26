فتح مراكز الاقتراع بـ6 دول في اليوم الأخير للانتخابات الأوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الناخبون في 6 دول أوروبية، الأحد، التصويت لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش في اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص لهذه الانتخابات.

وتجري الانتخابات في 21 دولة أوروبية، الأحد، وجرى الاقتراع في الدول السبع الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدءا من 23 مايو/أيار.

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ويتوقع أن يبدأ صدور النتائج في الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، فيما يتوقع أن تحقق الأحزاب المشككة في جدوى الوحدة الأوروبية تقدما جديدا، حسب استطلاعات الرأي.

الانتخابات دعي إليها 500 مليون ناخب أوروبي، بعد مرور أكثر من 60 عاما على تأسيس البرلمان الأوروبي كمؤسسة تشريعية مشتركة لدول القارة العجوز المنضوية ضمن الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن السياق يختلف من بلد لآخر، فإن التوجه العام لنوايا التصويت في الانتخابات الأوروبية يظهر أن الشعبويين اليمينيين قد يحرزون تقدما واضحا بحصولهم على 20% على الأقل من المقاعد تتوزع على ثلاث كتل.