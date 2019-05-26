خليفة حفتر: لن نوقف الهجوم… تركيا وقطر ترسل أسلحة للمسلحين في ليبيا

جدة - عمرو شويل طرابلس -الخليج 365:

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إن الهجوم على طرابلس لن يتوقف ولا يمكن استئناف المفاوضات السياسية حتى يتم نزع سلاح المسلحين في البلاد.

وفي حوار صحفي نادر، قال حفتر لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” اليومية في عددها الصادر اليوم الأحد إنه وجه قواته العسكرية إلى العاصمة الليبية بعد فشل ست جولات من المفاوضات مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وقال حفتر إن رئيس الوزراء فايز السراج غير قادر على اتخاذ القرارات بسبب أنه تحت سيطرة المسلحين.

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وأضاف حفتر “في الجولة الأخيرة من المفاوضات أدركت أنه ليس هو من يأخذ القرارات، وبالتأكيد فإن الحل السياسي يبقى هو الهدف، ولكن للعودة إلى السياسة يجب القضاء على المسلحين مرة واحدة ونهائيا”.

ورفض الرجلان الدعوات لوقف إطلاق النار خلال جولات خارجية الأسبوع الماضي، خلال تواجد حفتر في باريس والسراج في تونس. وعرض حفتر في الحوار العفو عن المسلحين الذين يتخلون عن حمل السلاح.

وقال حفتر أيضا خلال الحوار إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة لم يعد محايدا. مضيفا “إنه لا يزال يقول أشياء غير مسؤولة، وأصبح بعيدا عن كونه وسيطًا نزيهًا ومحايدًا، فقد أخذ جانب أحد الأطراف الآن”.

وانتقد حفتر تركيا وقطر بسبب إرسالهما أسلحة إلى قوات السراج، نافيا قيام كل من مصر والإمارات بتزويدة بالأسلحة.