حفتر: لا وقف للهجوم على طرابلس قبل حل الجماعات المسلحة

أكد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أن الهجوم على طرابلس لن يتوقف ولا يمكن استئناف المفاوضات السياسية حتى يتم نزع سلاح المسلحين في البلاد.

وفي حوار مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أكد حفتر أنه وجه قواته العسكرية إلى العاصمة الليبية بعد فشل ست جولات من المفاوضات، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء فايز السراج غير قادر على اتخاذ القرارات بسبب خضوعه لسيطرة المسلحين.

وتابع حفتر: "في الجولة الأخيرة من المفاوضات أدركت أنه ليس هو من يأخذ القرارات، وبالتأكيد فإن الحل السياسي يبقى هو الهدف، ولكن للعودة إلى السياسة يجب القضاء على المسلحين مرة واحدة ونهائياً".

ورفض الرجلان الدعوات لوقف إطلاق النار خلال جولات خارجية الأسبوع الماضي، خلال تواجد حفتر في باريس والسراج في تونس. وعرض حفتر في الحوار العفو عن المسلحين الذين يتخلون عن حمل السلاح.