فقدان 4 أشخاص إثر تصادم سفينتي شحن قبالة اليابان

فقد 4 أشخاص، الأحد، إثر تصادم سفينتي شحن يابانيتين في المحيط الهادئ قبالة سواحل مدينة تشيبا في اليابان.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن خفر السواحل في اليابان، أن انتشار الضباب وانعدام الرؤية سبب الحادث.
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