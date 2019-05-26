فقدان 4 أشخاص إثر تصادم سفينتي شحن قبالة اليابان

فقد 4 أشخاص، الأحد، إثر تصادم سفينتي شحن يابانيتين في المحيط الهادئ قبالة سواحل مدينة تشيبا في اليابان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خفر السواحل في اليابان، أن انتشار الضباب وانعدام الرؤية سبب الحادث.