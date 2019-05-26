أمجد طه: الشيء الوحيد الذي يفعله الوزير في قطر هو سرقة أموال الشعب

قال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، أمجد طه، إن الشيء الوحيد الذي يفعله حاشية الأمير الصغير تميم بن حمد، هو سرقة أموال الشعب القطري.

وفي تغريدة له عبر حسابه الموثق على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أشار طه إلى أن الوزير لدى نظام قطر يدرس خارج الدوحة، ويتعالج خارج قطر، ويذهب للسياحة خارج قطر.

وتابع: "لكن الشيء الوحيد الذي يفعله داخل قطر هو سرقة أموال شعبنا في قطر".

وأضاف: "إذا تورط سيستخدم صحفهم وهي طن ورق وكيلو كلام وجرام حقائق لطمس الحقيقة، كما فعل في موضع إيران شريفة ومقاطعة تنظيم الحمدين".