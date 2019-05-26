هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مرابض الطائرات في مطار جيزان بالسعودية

افادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة انصار الله "الحوثيين" ان "سلاح الجو المسير شن عملية هجومية ب​طائرة​ قاصف 2k على مطار ​جيزان​ واستهدف مرابض الطائرات الحربية"، مشيرة الى ان " عملية استهداف مطار جيزان نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقه عالية".

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