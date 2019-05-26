السفير الاميركي لدى الصين: على بكين اجراء محادثات مع الدالاي لاما

أعلن ​السفير الأميركي​ لدى ​الصين​ تيري برانستاد للمسؤولين صينيين خلال زيارته للتيبت أن "على الصين إجراء محادثات مع ​الدالاي لاما​ الزعيم الروحي للمنطقة الواقعة في ​الهيمالايا​". واشارت ​السفارة الأميركية​ ببكين في بيان الى إن "برانستاد التقى بمسؤولين حكوميين صينيين وشخصيات دينية وثقافية من ​التيبت​". ولفتت متحدثة باسم السفارة الى ان برانستاد عبر خلال زيارته عن "مخاوفه بشأن تدخل ​الحكومة الصينية​ في حرية البوذيين في التبت في تنظيم وممارسة دينهم".

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