مقتل 5 اشخاص بتحطم مروحيتهم في المسكيك

أعلنت البحرية المكسيكية أن "مروحية عسكرية من طراز إم.آي-17 ت تحطمت في وسط المكسيك مما أسفر عن مقتل طاقمها من جنود البحرية المؤلف من خمسة أفراد.
وسقطت الطائرة التي تشارك في عمليات لمكافحة حريق غابات على بعد نحو 89 كيلومترا شمالي مدينة جالبان دي سييرا بولاية كيريتارو .
وعثر فريق الاستطلاع على حطام من الطائرة في ساعة مبكرة من اليوم بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.
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