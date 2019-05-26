دونالد ترامب: لن نتكبد الخسائر في الحروب التجارية بعد الآن

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الولايات المتحدة "أصبحت بالغة" ولا تنوي تكبد الخسائر والهزائم في الحروب التجارية بعد اليوم".
ولفت ترامب في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "الحرب التجارية الحقيقية قبل 30 عاما، وخسرناها"، معتبراً أنه "بدأ عصر جديد مشرق، عصر من البصيرة ولن نخسر أكثر".
هذا وتتفاوض الولايات المتحدة مع الصين حول القضايا التجارية التي فتح ترامب بشأنها حرب رسوم وضرائب شاملة، لكن هذه المفاوضات المعقدة لم تؤد بعد إلى أي نتيجة واضحة.
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