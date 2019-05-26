دونالد ترامب: لن نتكبد الخسائر في الحروب التجارية بعد الآن

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​الولايات المتحدة​ "أصبحت بالغة" ولا تنوي تكبد الخسائر والهزائم في الحروب التجارية بعد اليوم".

ولفت ترامب في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "الحرب التجارية الحقيقية قبل 30 عاما، وخسرناها"، معتبراً أنه "بدأ عصر جديد مشرق، عصر من البصيرة ولن نخسر أكثر".

هذا وتتفاوض الولايات المتحدة مع ​الصين​ حول القضايا التجارية التي فتح ترامب بشأنها حرب رسوم وضرائب شاملة، لكن هذه المفاوضات المعقدة لم تؤد بعد إلى أي نتيجة واضحة.