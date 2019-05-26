وكالة فارس: اعادة انتخاب علي لاريجاني رئيسا لمجلس الشورى الايراني

اشارت وكالة فارس الايرانية الى أنه "تم اعادة انتخاب علي لاريجاني لرئيسا لمجلس الشورى الايراني من قبل النواب".
ولفتت الوكالة الى أن "لاريجاني خصل على 155 صوتا من اجمالي الاصوات البالغ عددها 279 صوتا فيما نال محمد رضا عارف 105 اصوات ولم يحصل محمد جواد ابطحي سوى على 5 اصوات".
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