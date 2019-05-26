اعلن ​الدفاع المدني​ عن "سقوط 6 جرحى ب​حادث سير​ وقع على طريق عام ​حراجل​ - ​كسروان​". ونقلت عناصر من الدفاع المدني جريحين الى ​مستشفى السان جورج​ في ​عجلتون​، فيما تولت جهات أخرى نقل الجرحى الآخرين إلى المستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 6 جرحى بحادث سير على طريق عام حراجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.