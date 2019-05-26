هاشم: المطلوب من الحكومة والقوى السياسية ان تكون مصالح الناس هي الاولوية

رعى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ حفل السحور السنوي لرابطة اطباء الاسنان في ​محافظة النبطية​، ولفت في كلمة له الى أن "​عيد المقاومة والتحرير​ هو يوم الكرامة الوطنية وهذا اليوم اصبح محطة من محطات التاريخ وهو المحطة التي اصبح ​لبنان​ بفضلها قوياً بإرادة مقاوميه والى معادلة اثبت جدواها طوال الفترة السابقة وما زالت ضرورة وطنية المعادلة المتمثلة بوحدة الشعب و​الجيش​ والمقاومة".

وأشار هاشم الى أن "الأسألة كثيرة هذه الايام عما يحصل من سياسات داخلية محلية وارتباط بعضها بما يدور على المستوى الإقليمي ونحن نتكلم بلسان اهلنا الذين ملوا من انتظار انجاز ​الموازنة​ ونحن امام مرحلة تتطلب موازنة اصلاحية قادرة على محاكاة الازمة بكل تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية"، مشددا على "أننا ملتزمون ك​كتلة التنمية والتحرير​ بكل ما وعدنا به شعبنا من الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل وان نكون منحازين لهذه الطبقات واننا لن نسمح ابداً من موقعنا ان تمس ​الحياة​ الكريمة لهؤلاء".

ورأى أن "هذه الموازنة قد لا تكون مثالية ولابد بد ان تضع الامور على مسارها الصحيح من اجل تصيب الامور ولكي نصل الى اللحظة التي يطمئن بها ​اللبنانيون​ الى مستقبلهم بعيداً عن حالة الارباك والتخبط التي مر بها وطننا خلال الفترة الماضية"، مشددا على أن "المطلوب اليوم من ​الحكومة​ وكل القوى السياسية ان تكون مصالح الناس هي الاولوية وان لا يكون اي اجراء يطال بشكل او بآخر المواطن المحدود الدخل الا لما يتطلب انجاز موازنة متوازنة على حساب الميسورين والذين استطاعوا جني الثروات على حساب هذه الطبقات".