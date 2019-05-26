شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالشأن التركى يكشف: أردوغان سيزور الانتخابات لفوز حزبه على حساب المعارضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور كرم سعيد، الخبير فى الشئون التركية، إن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركى، سيلجأ إلى تزوير الانتخابات البلدية فى انعقادها بعد إعادتها، وذلك استمرارًا للنهج الذى يقوم به لكبت المعارضة التركية، ومحاولة إقصائهم من المشهد التركى، رغم تفوقهم فى الدورة الاولى فى الانتخابات.
وأكد الخبير فى الشئون التركية فى تصريح له، أن إعادة انتخابات البلدية التركية كشفت عن عوار نظام أردوغان، ووضعته فى مأزق شديد لم يتوقعه النظام التركى، مؤكدًا أن ممارسات أردوغان أدت إلى زيادة أسهم المعارضة فى الشارع التركى طوال الفترة الحالية.
وتابع كرم سعيد، أن هناك شعورًا عامًا فى الشارع التركى نتيجة للأفعال التى يقوم بها أردوغان فى تركيا، والتى أدت إلى اغتصاب حقوق المعارضة، وتأميم المشهد التركى لصالح حزبه العدالة والتنمية، لافتًا أن أردوغان سيواصل ممارسته غير الديمقراطية من أجل فوز حزب فى الانتخابات البلدية.
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