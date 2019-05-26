شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمنى: التنظيم الدولى للإخوان يعيش أعلى مراحل الهزيمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عبد الحميد خيرات، الخبير الأمنى، إن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان يكثف حاليًا من لقاءات مسئوليه وقياداته فى كل من لندن وتركيا وقطر، للوقوف على التهديدات التى تواجه عناصره الهاربة والبحث عن مخرج مناسب من الأزمات التى تلاحق الجماعة.



وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريح له، أن التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية فى أعلى مراحل الهزيمة الدولية، فإما تسليم كوادره، أو محاكمتهم، أو إدراجهم على قوائم الإرهاب، أو التهديد بالإدراج، أو الحكم بالإعدام، مؤكدًا أن الفوضى الإخوانية عليها أن تتوقف، والوضع أصبح معقداً للتنظيم فى ظل حالة الرعب والارتباك التى تشهدها الجماعة خارجيًا.



وتابع، أن سقوط تنظيم الإخوان فى مصر عام 2013، جعل لهم العديد من الدول ملاذاً أمناً للعناصر الإخوانية الهاربة، ولكن هناك حالة من الهلع أصابت إخوان مصر بعد سعى البعض بطردهم وإدراجهم ككيان إرهابى.