مصرع فلاح ونجاة زوجته في انهيار منزل فجرًا بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

لقي فلاح مصرعه وأصيبت زوجته في انهيار منزل بمركز ملوي فجر الأحد.

وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بمصرع شخص، نتيجة انهيار منزل من طابقين بقرية إبشادات بمركز ملوي.

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انتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث المراكز والمعاون الأول الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ، وتبين انهيار منزل مكون من طابقين وأسفر عن مصرع صاحبه ويدعى "عبد الحميد-ع" 70 عاما فلاح أسفل حائط، بينما نجت زوجته "ا.م".

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد انهيار عقار مكون من ثلاث طوابق، وبالانتقال تبين أن العقار ملك "م- م-ع"، مقيم بقرية البرجاية، وانهار جزء من الداخل، ولا توجد أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وقررت السلطات، إخلاء المنزل ومكتبة تقع أسفله، وجرى عمل كردون أمنى وإخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمعاينة.