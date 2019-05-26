حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة مع انخفاض درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن تتواصل الأجواء الصيفية المعتدلة، اليوم الأحد، وتنخفض الحرارة من جديد بشكل طفيف، لتكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء منعشة في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

بينما يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الحرارة حول معدلاتها السنوية العام أو أكثر بقليل، ويسود جو حار نسبي في ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية وجو حار في المناطق السهلية وحار جدا في الأغوار. مع ساعات الليل والفجر الباكر يسود جو منعش بشكل كبير. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، لتكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود الثلاثة درجات مئوية، ويسود جو حار نهارا ومنعش في ساعات الليل والفجر الباكر. الرياح تبقى غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بثلاثة درجات مئوية ويسود جو حار في ساعات النهار والظهيرة تحديد، وجو لطيف ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شرقية صباحا ومع ساعات المساء تصبح غربية إلى شمالية غربية

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يبقى الجو صيفيا عاديا، في يوم الخميس، ويكون حارا في وقت الظهيرة تحديدا دون تغير يذكر في درجات الحرارة، كما تسود أجواء منعشة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شرقية تتحول مع ساعات المساء لتصبح غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الجمعة، يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة في الجمعة الأخيرة من يشهر رمضان، ويسود جو غائم جزئي معتدل إلى أبعد حد في ساعات النهار، ويسود جو منعش ومائل للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الحرارة تكون تماما حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يبقى الجو غائما جزئيا وصيفياً معتدلا، يوم السبت، دون تغير في درجات الجرارة، ويسود جز مائل للبرودة في ساعات الصباح والليل والمساء. والحرارة حول منتصف العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.