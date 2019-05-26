موافي يطالب الصحة بتحمل الدولة نفقة وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي

هاني ح
قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الطبيب ليس معالجا فقط ولكنه حكيم، وهناك فارق بين الطب والحكمة فالطبيب يجري عملية قلب مفتوح لـ رجل مسن يبلغ من العمر 95 عاما ولكن الحكيم يرفض إجراءها ويخبره أن يكمل حياته بدون عملية جراحية.
وأضاف " موافي " في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج " المواجهة " على قناة " إكسترا نيوز": "كلمة دكتور لا تسعدني ولكن كلمة حكيم تسعدني ومن المفترض أن يستخدم الطبيب الحكمة في مختلف القرارات العلاجية مثل موت جذع المخ ومعضلة فصل الأجهزة أم تركها".
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