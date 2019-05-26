غوايدو أعلن ان ممثليه سيجتمعون مع ممثلي مادورو في اوسلو

أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو أن ممثليه سيجتمعون مع كل من الحكومة النروجية وممثلي نظام الرئيس نيكولاس مادورو في أوسلو في اطار الوساطة النروجية.
يذكر ان "غوايدو أعلن نفسه رئيساً موقتاً لفنزويلا في 23 كانون الثاني واعترفت به نحو خمسين دولة، وفيما اعترفت دول أوروبية عدة بغوايدو رئيساً، اكتفت النروج بالدعوة لانتخابات حرة، في موقف اعتُبر حينها أنه يجسّد رغبة أوسلو بتأدية دور الوسيط بين المعسكرين".
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