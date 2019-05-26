رويترز: ارتفاع عدد المرشحين لخلافة تيريزا ماي الى سبعة

أفادت وكالة "رويترز" عن ارتفع عدد المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ​تيريزا ماي​، الى سبعة مرشحين يتنافسون لشغل المنصب الذي ستكون المهمة المحورية للفائز به إيجاد سبيل لفصل ​بريطانيا​ المنقسمة على نفسها عن ​الاتحاد الأوروبي​.

وانضم إلى سباق خلافة ماي، وزير ​الصحة​ مات هانكوك، ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومنيك راب، ورئيسة مجلس العموم السابقة أندريا ليدسوم. وأعلن أيضا الانضمام إلى السباق وزير الخارجية السابق ​بوريس جونسون​، ووزير الخارجية الحالي ​جيريمي هانت​، ووزير الدولة للتنمية الدوليةروري ستيوارت، ووزيرة العمل والمعاشات السابقة إيستر مكفي.

ومن المتوقع أن يتنافس ما يصل إلى 12 شخصا بشكل إجمالي على المنصب حيث لم يستبعد وزير التجارة ​ليام فوكس​، ووزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي السابق ستيف بيكر، إمكانية ترشحهما عند سؤالهما بهذا الشأن.

وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية: "بالطبع يتعين أن ننفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسوف أفعل"، مشيرا الى أنه "ينبغي أن نقترح اتفاقا يوافق عليه البرلمان. علينا أن نكون صادقين بشدة بشأن المقايضات".

ومن المنتظر أن تسيطر هذه القضية على السباق الذي يبدأ بعد يوم الاثنين 10 حزيران عندما يبدأ أعضاء مجلس العموم من ​حزب المحافظين​ في فرز المرشحين وتصفيتهم قبل أن يختار أعضاء الحزب الفائز من مرشحين اثنين نهائيين.