رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني التقى السيسي في القاهرة

التقى رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ الفريق أوّل عبد الفتّاح البرهان محادثات في ​القاهرة​ مع الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، وتمّ التّوافق على أولويّة دعم الإرادة الحرّة للشعب ​السوداني​.

واشار المتحدّث الرسمي باسم الرّئاسة بسام راضي إلى أن "السيسي أكّد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومُساندتها للإرادة الحرّة ولخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومعرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سُبل الدّعم للأشقّاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلّعات الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجيّة".