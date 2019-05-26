حفتر: غسان سلامة يُواصل الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة

اتهم قائد ​الجيش الوطني​ الليبي المشير ​خليفة حفتر​ مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص ​غسان سلامة​ بأنه تحول إلى وسيط منحاز في النزاع الليبي، مشيرا الى ان "خصومنا يريدون تقسيم ​ليبيا​ وربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضا"، مضيفا: "طالما أنا على قيد ​الحياة​ فلن يحدث هذا أبدا".

في مقابلة مع صحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية راى حفتر أن "سلامة يُواصل الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة"، مؤكدا ان "الليبيين سيظلون موحدين وستظل ليبيا شعبا واحدا والباقي مجرد وهم".

وكان سلامة قد حذر من أن "معركة الوصول إلى ​طرابلس​ تشكل مجرد بداية حرب طويلة ودامية"، داعيا إلى اتخاذ اجراءات فورية لوقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج القتال بالبلاد.