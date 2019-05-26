"انصار لله" تعلن مقتل 5 عسكريين وإصابة 16 بقصف في تعز اليمنية

أعلنت جماعة "أنصار الله" "الحوثيين" مقتل وإصابة 21 عنصرا من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية بقصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
واشارت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" الى إن "مدفعية الجماعة شنت قصفا على تجمع للواء 22 ميكا في مدينة تعز، أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة 16 آخرين".
في السياق، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "أنصار الله" استهدفت بقذيفة مدفعية تجمعا عسكريا قرب المعهد العالي في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل النقيب طيب سرحان وثلاثة جنود هم صامد سعيد ومحمد مهيوب وايمن المخلافي، وإصابة نبيل سعيد وعبدالعزيز الصبري".
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