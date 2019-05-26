مثير.. ملك الأردن يشارك أفراد أسرته في إعداد مائدة الإفطار في غياب مساعدين! -فيديو

نشرت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني عبد الله الثاني فيديو على موقع انستغرام، يقدم فكرة عن استعداد الأسرة الملكية للإفطار في رمضان الجاري، حيث لا يظهر أي من الخدم أو المساعدين.

ويظهر الفيديو العاهل الأردني وهو يشارك أفراد أسرته في الإعداد لمائدة رمضان، قبل ثوان من الإفطار قبل جلوسه مع زوجته وبقية أبنائه لتناول طعام الإفطار.

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