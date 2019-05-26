نشرت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني عبد الله الثاني فيديو على موقع انستغرام، يقدم فكرة عن استعداد الأسرة الملكية للإفطار في رمضان الجاري، حيث لا يظهر أي من الخدم أو المساعدين.
ويظهر الفيديو العاهل الأردني وهو يشارك أفراد أسرته في الإعداد لمائدة رمضان، قبل ثوان من الإفطار قبل جلوسه مع زوجته وبقية أبنائه لتناول طعام الإفطار.
وانتشر الفيديو بسرعة على وسائل التواصل الإجتماعي، وأثار ضجة كبيرة. وكثيرا ما تنشر الملكة رانيا لقطات عفوية لحياتها الملكية لتنقل تفاصيل حياة الملك وأبناءه.
ويعرف عن العاهل الأردني تحلله من التكلف والبهرجة ولطالما التقطت الكاميرات له صوراً وهو يلتقي بالناس العاديين أو ينزل من سيارته لمساعدة أحد المارة.
كانت هذه تفاصيل خبر مثير.. ملك الأردن يشارك أفراد أسرته في إعداد مائدة الإفطار في غياب مساعدين! -فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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