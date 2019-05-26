شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يقصف المليشيات .. الحوثي يجمع الأموال لـ«حزب الله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي في محافظة حجة أمس (السبت). وأفادت مصادر عسكرية بأن التعزيزات كانت عبارة عن مركبات عسكرية تحمل ذخائر أسلحة وتقل عناصر مسلحة كانت في طريقها إلى الجبهات التي يسيطرون عليها.

وكان مصدر عسكري يمني أكد الأحد الماضي، أن الجيش حرر عدة قرى في محافظة حجّة تحت غطاء قوات التحالف عقب هجوم على مواقع المليشيات المدعومة من إيران. وحرر الجيش اليمني قرى الحمراء والهَلّه والحضن والحقف وجبل الحضن، التابعة لمديرية مستبأ في حجة. وشنت مقاتلات التحالف 4 غارات، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المليشيات، بمنطقة البداح بمديرية عبس، سقطت فيها قيادات ميدانية.

في غضون ذلك، كشفت مصادر يمنية موثوقة أن الحوثيين أطلقوا عبر إذاعة محلية تابعة لهم حملة لجمع الأموال لمليشيا «حزب الله» الذي يعاني أزمة حادة جراء العقوبات الأمريكية على إيران الممول الرئيس للحزب الإرهابي، في الوقت الذي تتجاهل فيه الأوضاع المعيشية السيئة لليمنيين في مناطق سيطرتها ورفض الانقلاب صرف رواتب الموظفين، ورفض عرض حكومي لصرف المرتبات مقابل توريد جميع الإيرادات التي يتحصلون عليها إلى البنك المركزي في عدن.

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وبحسب ما نقلته مواقع يمنية أمس، دشّنت إذاعة «سام إف. إم» حملة بعنوان «من يمن الأيام لمقاومة لبنان».

يذكر أن المشرف على الإذاعة حمود شرف الدين هو قيادي حوثي وعضو في الهيئة الإعلامية للحوثيين، وأحد مقاتلي المليشيات، وقد تلقى عدة دورات تدريبية عسكرية على أيدي خبراء من حزب الله والحرس الثوري.

واعتبرت الإذاعة أن الحملة تأتي في إطار «مبادلة الوفاء بالوفاء» بين الحوثيين وحزب الله.

وبدأت حملة الإذاعة منذ يومين، مصحوبةً بمقاطع من خطب زعيم الحزب الإرهابي حسن نصر الله، ومقاطع من خطب زعيم الانقلاب الإرهابي عبدالملك الحوثي.