شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 انقلابيا في مواجهات تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

قتل 13 من مليشيا الحوثي في مواجهات عنيفة مع قوات الشرعية اليمنية شمال شرق مدينة تعز أمس (السبت).

وبحسب مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي، فإن قوات الشرعية شنت هجوماً على المليشيات انتهى بسيطرتها على عدد من المباني ووصولها إلى مستشفى اليمن الدولي، الذي يعتبر أحد أهم الخطوط الدفاعية لمليشيات الحوثي في تعز.

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وكان الجيش اليمني أحرز تقدماً إثر هجومه على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية المعومة من إيران في الجبهة الشمالية لمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

ولفت مصدر عسكري إلى أن الجيش الوطني هاجم مواقع المليشيات الانقلابية في «جبل الوعش»، و«الدفاع الجوي»، و«الأربعين»، و«الحرير»، وحقق تقدماً باتجاه «جبل الوعش» المطل على «شارع الستين والخمسين» شمال المدينة. وأضاف المصدر أن «عددا من مليشيات الحوثي قتلوا وأصيب العشرات، وتم تدمير دبابة وإحراق طقم على متنه عدد من عناصر المليشيات»، مؤكداً أن المواجهات لا تزال مستمرة.

يُذكر أن الجيش اليمني مدعوماً من قوات التحالف يخوض حالياً عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.