شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يتقدم.. ومعارك عنيفة في طرابلس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (طرابلس)

أعلن الجيش الليبي، أمس (السبت)، أن قواته تتقدم على الأرض في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، خاصة في محور طريق المطار الإستراتيجي، رغم مقاومة قوات حكومة الوفاق. وقال بيان لشعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة لقوات المشير خليفة حفتر، على صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»، إن تقدما تحقق في كافة المحاور، وأهمها محور طريق مطار طرابلس الدولي، إذ كبّدت قوات الجيش المليشيات العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم، ولا يزال التقدم مستمرا.

وتدور معارك عنيفة، منذ فجر أمس بين قوات الجيش الليبي والمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، استعملت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة ولجأ فيها الجانبان إلى القصف الجوي، وذلك في جبهات عدة بالضاحية الجنوبية خصوصا طريق المطار وعين زارة. فيما شرع أهالي طرابلس في الخروج في مسيرة، للمطالبة بطرد المليشيات والعصابات الإجرامية التي تحكم العاصمة، تمت التعبئة لها منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.