ظريف: لن أرد على اتصال بومبيو لأنه يهينني

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جدة - خالد شويل - رويترز (دبي) قال وزير خارجية النظام الإيراني، محمد جواد ظريف أمس (السبت) «لن أرد على اتصال من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لأنه كلما تحدث عن إيران يهينني». جاء ذلك خلال رده على سؤال يتعلق بإمكانية إجراء اتصال بينه وبين وزير الخارجية بومبيو. فيما أكد مساعد قائد الجيش الإيراني، حسن سيفي، أن ثقافة القوات المسلحة تم نقلها إلى اليمن ولبنان وغزة وأفغانستان. وزعم في تصريحات أمس أن التشكيلات المسلحة المنتشرة في هذه البلدان «يمكنها التغلب على أكبر جيش في العالم» وأنّ «هذه المجموعات لا تعتمد على العلوم العسكرية أو القدرات العلمية والنظامية المعروفة، وهو ما يعد من نقاط قوتها». واستبعد وقوع حرب مع الولايات المتحدة في ظل التوتر القائم بين البلدين، إلا أنه شدد على أن القوات الإيرانية «تتمتع بجهوزية تامة.. وأي هجوم على إيران سيكون باهظ الثمن للولايات المتحدة».

قال وزير خارجية النظام الإيراني، محمد جواد ظريف أمس (السبت) «لن أرد على اتصال من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لأنه كلما تحدث عن إيران يهينني». جاء ذلك خلال رده على سؤال يتعلق بإمكانية إجراء اتصال بينه وبين وزير الخارجية بومبيو. فيما أكد مساعد قائد الجيش الإيراني، حسن سيفي، أن ثقافة القوات المسلحة تم نقلها إلى اليمن ولبنان وغزة وأفغانستان. وزعم في تصريحات أمس أن التشكيلات المسلحة المنتشرة في هذه البلدان «يمكنها التغلب على أكبر جيش في العالم» وأنّ «هذه المجموعات لا تعتمد على العلوم العسكرية أو القدرات العلمية والنظامية المعروفة، وهو ما يعد من نقاط قوتها». واستبعد وقوع حرب مع الولايات المتحدة في ظل التوتر القائم بين البلدين، إلا أنه شدد على أن القوات الإيرانية «تتمتع بجهوزية تامة.. وأي هجوم على إيران سيكون باهظ الثمن للولايات المتحدة».

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