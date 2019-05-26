حوري: الموازنة باتت منجزة وستقر الاثنين في القصر الجمهوري بشكل نهائي

أكدمستشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ النائب السابق ​عمار حوري​ أن "​الموازنة​ باتت منجزة، وستقرّ الاثنين في ​القصر الجمهوري​ بشكل نهائي"، مستبعداً إغراقها في نقاشات جديدة.

وأوضح حوري قي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "كافة البنود أقرّت بتوافق كل مكونات الحكومة، و​مجلس الوزراء​ سيّد نفسه، ولا داعي لإدخال أي تعديلات عليها، إلا إذا كانت ثمة حاجة لبعض "الروتوش" وليس أكثر".

وعن خلفيات إقرارها في القصر الجمهوري، وما إذا كان ذلك يدخل أعرافاً جديدة، أو يشكل انتقاصاً من موقع ​رئاسة الحكومة​، أشار حوري إلى أنه "عندما يعقد مجلس الوزراء جلسة له في ​قصر بعبدا​ ويحضرها ​رئيس الجمهورية​ حكماً يترأس الأخير الجلسة، وهذا لا يشكّل عرفاً جديداً"، مبينا أن "القصد من إعلان الموازنة من القصر الجمهوري، يهدف إلى إظهار الإجماع السياسي حولها، وعدم تنصل أي فريق منها، لا سيما في مرحلة مناقشتها في ​المجلس النيابي​"، مؤكداً أن "لا انتقاص من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء".