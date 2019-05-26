أ ف ب: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتانياهو في تل أبيب

أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "آلاف الإسرائيليين تظاهروا ليل السبت في تلّ أبيب احتجاجًا على اتّفاقات ينوي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إبرامها من أجل تشكيل ائتلاف حكومي تُحذّر المعارضة من أنّه سيشكّل نهاية الديموقراطية في البلاد".
يذكر أن أمام نتانياهو مهلة تنتهي ليل الأربعاء من أجل تشكيل ائتلاف حكومي جديد.
من جهة اخرى قرر المدّعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت تمديد الموعد النهائي لجلسة الاستماع الرسمية لنتانياهو في قضايا الفساد المقامة ضده حتى تشرين الأول.
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